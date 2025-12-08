Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 8 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 4,4% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницкое шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.