Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 10 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов, на них было зафиксировано более 929 тыс. автомобилей, что на 12,1% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не выезжать на дороги на летней резине, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.