Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 17 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов, на них было зафиксировано более 929 тыс. автомобилей, что на 11,3% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и не выезжать на летней резине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.