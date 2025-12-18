Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 18 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них был зафиксирован 1 млн автомобилей, что на 14,3% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них – трассы М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, пробки есть на Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время передвижения и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.