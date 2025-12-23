Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 23 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 771 тыс. автомобилей, что на 27,9% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.