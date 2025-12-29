Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 29 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 779 тыс. автомобилей, что на 27,1% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-2 «Крым», Ленинградском, Ярославском, Щелковском шоссе. Кроме того, пробки есть на Носовихинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Боровском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.