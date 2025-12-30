Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 30 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано более 619 тыс. автомобилей, что на 41,1% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-2 «Крым», Ленинградском, Щелковском шоссе. Кроме того, пробки есть на Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не отвлекаться на телефон и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.