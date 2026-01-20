Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 20 января, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.