Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила восемь баллов
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Вечером в среду, 28 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила восемь баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не отвлекаться на телефон и не забывать заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.