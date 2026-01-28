Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Вечером в среду, 28 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила восемь баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не отвлекаться на телефон и не забывать заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.