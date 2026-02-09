Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 9 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 798 тыс. автомобилей, что на 24% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не отвлекаться на телефон, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.