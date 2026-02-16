Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 16 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 948 тыс. автомобилей, что на 9% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.