Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Вечером в среду, 18 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском шоссе. Кроме того, пробки есть на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Жителей предупредили, что в четверг, 19 февраля, в регионе усилится ветер, на дорогах возможны заносы. В связи с этим им посоветовали по возможности отложить поездки. При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП важно уйти за пределы проезжей части и позвонить по номеру 112.

