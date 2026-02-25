Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 25 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Киевском шоссе. Кроме того, пробки есть на Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не отвлекаться на телефон и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.