Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 27 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не забывать про скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.