Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 13 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано около 960 тыс. автомобилей, что на 8,5% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.