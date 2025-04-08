Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 8 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 842 тыс. автомобилей, что на 4,2% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на Щелковском, Каширском, Минском, Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, пробки есть на шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах в связи со снегом и возможной гололедицей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.