Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в четверг, 29 января, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 803 тыс. автомобилей, что почти на 23,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, пробки есть на Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.