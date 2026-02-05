Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в четверг, 5 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано около 811 тыс. автомобилей, что почти на 33% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них – трассы М-2 «Крым», М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Рязанское шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорязанском, Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, увеличить дистанцию и строго соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.