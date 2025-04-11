Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в пятницу, 11 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 883 тыс. автомобилей, что на 3,3% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Носовихинском, Каширском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.