Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке вечером

Вечером в пятницу, 28 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что пробки наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком шоссе. Кроме того, затруднения в движении есть на Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.

Водителей призвали быть аккуратными на дорогах, не забывать про скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.