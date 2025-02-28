Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке вечером
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог региона составила пять баллов
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Вечером в пятницу, 28 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что пробки наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком шоссе. Кроме того, затруднения в движении есть на Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.
Водителей призвали быть аккуратными на дорогах, не забывать про скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.