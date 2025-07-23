Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке вечером

Вечером в среду, 23 июля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения. а также не забывать про правила дорожного движения в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.