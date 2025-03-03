Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 3 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано около 958 тысяч автомобилей, что на 0,5% больше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.