Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила четыре балла
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в понедельник, 3 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано около 958 тысяч автомобилей, что на 0,5% больше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении присутствуют на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трассы А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское шоссе. Кроме того, пробки есть на Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах из-за возможной гололедицы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.