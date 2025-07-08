Водителям Подмосковья рассказали о загруженности дорог

Утром во вторник, 8 июля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,5% больше в сравнении со средними значениями за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть осторожными во время движения и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.