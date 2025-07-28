Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в понедельник, 28 июля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на 1,5% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца. В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в Москву. Среди них — трассы М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское шоссе. Кроме того, пробки есть на Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.