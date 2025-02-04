Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Вечером во вторник, 4 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении фиксируются на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Каширском шоссе. В ведомстве также призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах, не забывать про соблюдать скоростной режим и дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.