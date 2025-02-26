Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Вечером в среду, 26 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном пробки наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком шоссе. Кроме того, затруднения в движении есть на Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. В ведомстве также призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах, а также на забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.