Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в пятницу, 4 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 2% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.