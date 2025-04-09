Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в среду, 9 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 833 тыс. автомобилей, что на 4,2% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Щелковском, Каширском, Минском шоссе и шоссе Энтузиастов. Кроме того, пробки есть на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

Водителей предупредили, что в регионе местами ожидается снег, возможна гололедица. В связи с этим их призвали быть внимательными и аккуратными на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.