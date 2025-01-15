Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах региона этим вечером
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог региона вечером составляет три балла
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
Вечером в среду, 15 января, загруженность дорог в Подмосковье оценивается в три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные пробки фиксируются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Каширском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность и скоростной режим на дорогах, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.