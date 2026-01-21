Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах вечером
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов
Фото: [Медиасток.рф]
Вечером в среду, 21 января, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не совершать резких маневров и пропускать пешеходов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.