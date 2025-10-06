Водителям рассказали о дорожной обстановке в Подмосковье

Утром в понедельник, 6 октября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,4% больше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них – трассы М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Рязанское, Новорязанское шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Боровcком, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время передвижения в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.