Водителям рассказали о дорожной обстановке в Подмосковье

Утром во вторник, 9 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 982 тыс. автомобилей, что на 6,8% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.