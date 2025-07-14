Водонасосную станцию в районе деревни Лучинское модернизируют в Подольске
Модернизацию водонасосной станции у деревни Лучинское проведут в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске проведут модернизацию водонасосной станции, расположенной возле деревни Лучинское. Работы проведут в рамках инвестиционной программы.
В целом в регионе в этом году проведут 150 мероприятий по модернизации водоснабжения и водоотведения, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Модернизацию станции проведет Подольский водоканал. После завершения работ мощность нового сооружения составит 1 тыс. кубометров в сутки. Это позволит обеспечить чистой водой более 3 тыс. жителей. Ремонт завершат к сентябрю.
Сейчас ведутся работы по установке скатной крыши, монтажу насосных агрегатов. В планах замена вводно-распределительного устройства, станций управления насосами и системы автоматизации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом стандарте работы для ресурсоснабжающих организаций.