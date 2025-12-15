Водозаборный узел реконструировали в деревне Шустиково в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске завершились работы по реконструкции водозаборного узла. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

В ходе работ на ВЗУ №671 установили модульную станцию водоочистки, заменили глубинные скважинные насосы, водоподающие трубы.

Благодаря реконструкции была решена проблема повышенного содержания железа в исходной воде. Мощность ВЗУ составит 240 кубометров в сутки. Объект введут в эксплуатацию в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в регионе.