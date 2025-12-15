Водозаборный узел реконструировали в деревне Шустиково в Наро-Фоминске
Реконструкция ВЗУ завершилась в деревне Шустиково в Наро-Фоминске
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Наро-Фоминске завершились работы по реконструкции водозаборного узла. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
В ходе работ на ВЗУ №671 установили модульную станцию водоочистки, заменили глубинные скважинные насосы, водоподающие трубы.
Благодаря реконструкции была решена проблема повышенного содержания железа в исходной воде. Мощность ВЗУ составит 240 кубометров в сутки. Объект введут в эксплуатацию в ближайшее время.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в регионе.