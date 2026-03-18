Военная прокуратура помогла участникам СВО получить удостоверения ветерана боевых действий

98-я военная прокуратура гарнизона помогла участникам специальной военной операции с получением удостоверений ветерана боевых действий. Таким образом, были восстановлены права более 400 человек.

Так, из-за несвоевременного рассмотрения необходимых документов свыше 400 бойцов СВО не могли получить положенные им удостоверения ветерана боевых действий.

Благодаря вмешательству военной прокуратуры гарнизона все удостоверения были оформлены и выданы бойцам на руки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил соцкоординаторов «Защитников Отечества» за поддержку ветеранов СВО.