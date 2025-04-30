Военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!» прошла в Горках Ленинских

Седьмая военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!» прошла на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В мероприятии поучаствовали свыше 1,1 тыс. активистов — не только из Подмосковья, но и из других регионов страны. В состав каждой команды вошли семь человек в возрасте от 14 лет.

В программу вошло 10 конкурсных заданий, в том числе смотр строя, марш-бросок, сборка-разборка АКМ, стрельба имитационная АК, боевое развертывание.

«Такие соревнования не только помогают юным патриотам отточить свои навыки в области начальной военной подготовки, но и познакомиться с единомышленниками из других регионов России», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Также активисты приняли участие в акции «Письмо солдату». Они привезли с собой письма и открытки для участников СВО. Послания передадут бойцам вместе с гуманитарной помощью в рамках проекта «Доброе дело»

В Подмосковье участникам СВО доступно свыше 30 региональных мер поддержки. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.