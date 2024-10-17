Военным из мотострелкового полка передали легковые автомобили и мебель

Военные из 242-го мотострелкового полка, которые участвуют в специальной военной операции, получили несколько легковых автомобилей для подвоза продовольствия и боекомплектов на передовую, а также мебель для пунктов дислокации подразделений.

«Машина отличная. Это небольшой грузовой автомобиль, который всегда заметен. Плавно едет, все прекрасно. Загрузил боеприпасы, продовольствие, и, не привлекая внимания, спокойно можно довезти все это до первой линии», — сказал один из военнослужащих.

В состав полка входят порядка двух тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых, он был сформирован в регионе год назад. Военным оказывают всестороннюю поддержку в рамках регионального благотворительного проекта «Доброе дело». Он был инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«От командного состава и всех бойцов 242-го мотострелкового полка передаем слова искренней благодарности губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву», — добавили военные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.