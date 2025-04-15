Вокалисты из Подольска завоевали пять наград на конкурсе «Премия маэстро Бориса Тараканова»
Подольчане успешно выступили на конкурсе «Премия маэстро Бориса Тараканова»
Фото: [t.me/podolskadm]
Воспитанники подольской вокальной студии ДК «Октябрь» завоевали пять наград на V Национальном конкурсе в области хорового искусства и академического вокала «Премия маэстро Бориса Тараканова».
Цель конкурса — выявить и поддержать талантливых и перспективных детей и представителей молодежи, а также популяризовать хоровое искусство. За победу в нем боролись вокалисты со всей России.
По итогам творческого состязания старший хор образцового коллектива музыкально-хоровой студии «Радуга» занял второе место, а вокально-хоровой ансамбль «Рапсодия» — третье.
Кроме того, две солистки студии стали дипломантами 1-й степени. Еще две воспитанницы — лауреатами 1-й и 2-й премий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно ремонтируют школы искусств. В текущем году планируется открыть восемь учреждений.