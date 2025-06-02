Волоколамский суд вынес приговор по делу о мошенничестве на 1,5 млн рублей

Волоколамский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летней женщины, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в сентябре 2021 года она договорилась с сообщником (его дело рассматривается отдельно) о хищении денег у граждан путем телефонного обмана. Преступник позвонил жительнице Лотошино , представился сотрудником банка и сообщил о «подозрительных операциях» по ее счетам. Под предлогом защиты средств он убедил женщину снять и перевести деньги на «безопасный» счет. Так потерпевшая перевела на счет подсудимой более 1,5 млн рублей.

В ходе следствия преступница добровольно вернула 1,3 млн рублей в счет возмещения ущерба. Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.