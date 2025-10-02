Волонтерам из Московской области рассказали о правилах оказания первой помощи и профилактике травм

В Подмосковье завершился цикл форумов для активистов регионального движения «Волонтеры Подмосковья», последняя в 2025 году встреча прошла в Дубне — более 100 участников освоили навыки оказания первой помощи и профилактики травм. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Ребята приехали из Долгопрудного, Звездного городка, Королева, Лосино-Петровского, Пушкино, Сергиева Посада, Талдома, Фрязино и Щелково. На наших форумах активисты говорят на различные темы: использование искусственного интеллекта, организация мероприятий, стратегии тайм-менеджмента, разбирают конкретные кейсы волонтеров, которые делятся своим опытом», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Перед волонтерами выступил действующий инструктор по тактической медицине проекта «Технологии выживания» Юрий Евич и волонтерской организации «Центр тактической медицины „Сталинград“» Александр Асмолов. Участники также обсудили важность здорового образа жизни, правильного питания и регулярных физических нагрузок и отработали полученные навыки. Например, в одной из предложенных ситуаций они должны были оказать помощь человеку, потерявшему сознание в общественном месте.

«Я считаю, что форум был организован на высочайшем уровне. Полученные знания и практические навыки бесценны. Теперь я готов оказать первую помощь в любой ситуации, и это придает мне уверенность в себе», – поделилась впечатлениями одна из участниц форума Елизавета Дымковская.

В финале встречи для активистов провели игру «Маршрут добра», в ходе которой они проверили свою эрудицию в направлениях истории России и Подмосковья, культурного наследия и добровольчества. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.