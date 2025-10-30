Волонтеры Химок отправили участникам СВО более 600 тонн гуманитарной помощи

В Химках на базе ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» работает Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей, с момента его открытия активисты отправили более 600 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Работа волонтеров – это не просто помощь, это проявление гражданской ответственности и настоящего единства. <...> Это пример подлинного патриотизма и человеческого участия», – подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов в Химках Александр Васильев.

За пять лет в химкинский центр «Волонтеры Подмосковья» вступили свыше 4 тыс. человек. Депутат Юлия Ишкова добавила, что стать волонтером могут все желающие, зарегистрироваться для этого можно на платформах «Добро.рф» или «Волонтеры Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.