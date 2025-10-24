Волонтеры из 56 округов Подмосковья приняли участие в семинаре по развитию добровольчества

Семинар регионального движения «Волонтеры Подмосковья», посвященный развитию добровольчества, прошел в Истре. Мероприятие было организовано Министерством информации и молодежной политики Московской области.

«В этом году мы успешно провели серию из трех образовательных семинаров для руководителей и активистов движения. На таких площадках добровольцы получают возможность не только перенять лучшие практики у профильных спикеров и экспертов, но и напрямую обменяться ценным опытом с коллегами из разных муниципалитетов», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В семинаре приняли участие более 100 человек из 56 округов Подмосковья. В их число вошли активисты и координаторы местных отделений движения, начальники управлений, председатели комитетов, сотрудники администраций.

В рамках мероприятия прошла встреча с советником руководителя Ассоциации «Добро.рф» Еленой Черненко. Она поделилась инструментами профилактики выгорания и методиками создания психологически безопасной среды в команде.

Руководитель подразделения перспективного развития молодежной политики и добровольчества администрации Мытищ Константин Кузовков рассказал о развитии и лучших проектах волонтерского движения на примере своего округа. Также опытом поделился координатор волонтеров в Подольске Александр Шаповалов.

В завершение семинара представитель Министерства информации и молодежной политики Подмосковья обсудил с участниками стратегические цели и текущие приоритеты движения.

