Волонтеры из Химок собрали более 7 тонн гуманитарной помощи за год

В Химках добровольцы ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» за год собрали более 7 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России.

Волонтеры отправляют на фронт продукты питания длительного хранения, теплую одежду и обувь, медикаменты и средства личной гигиены, предметы быта и снаряжение, маскировочные сети и генераторы, письма поддержки и благодарности.

Всего в зону проведения СВО направили уже более 600 тонн гумпомощи. Помимо сбора вещей активисты ежедневно плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, изготавливают окопные свечи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО в регионе.