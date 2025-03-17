Волонтеры из Московской области передали военным гумпомощь и листовки о программе «Герои Подмосковья»

В минувшие выходные волонтеры Наро-Фоминского округа из фонда «Мы-Едины» и движения «Нара Za своих» передали военным под Курск информационные листовки о региональной программе «Герои Подмосковья» и гуманитарную помощь. Об этом сообщает РИАМО.

«По поручению президента [России Владимира Путина] мы запустили региональную кадровую программу «Герои Подмосковья», чтобы бойцы, проявившие отвагу и мужество на передовой, могли реализовать себя и на "гражданке"», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках кадровой программы с 3 марта по 30 апреля участники специальной военной операции могут подать заявку на участие. Она позволяет военным получить новые знания и навыки в сфере управления, начать карьеру в государственной или частной областях. Программа доступна для граждан России с высшим образованием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.