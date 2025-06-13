Волонтеры из Подольска посетили военный госпиталь

В Подольске парикмахеры-волонтеры поздравили бойцов СВО, которые проходят лечение в военном госпитале, с Днем России. Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поздравил с праздником всех жителей.

Парикмахеры приехали в госпиталь, чтобы поддержать военнослужащих. Они пообщались с бойцами и сыграли с ними в настольные игры.

«Ребята здорово отвлеклись. Каждый нас поблагодарил за подаренные эмоции. Уже 17 июня мы снова отправляемся в госпиталь — на стрижку для ребят. А в конце рабочего дня планируем сыграть еще одну партию — они очень ждут этого!» - рассказали волонтеры.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев навестил бойцов СВО, которые находятся на реабилитации в «Ясенках».