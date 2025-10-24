Волонтеры Подмосковья организовали сбор гуманитарной помощи ко Дню народного единства

«Волонтеры Подмосковья» запустили акцию по сбору гуманитарной помощи ко Дню народного единства. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«День народного единства — это не просто праздник, а повод еще раз продемонстрировать нашу сплоченность и готовность помочь тем, кто в этом нуждается. Мы каждый раз видим, как много людей присоединяется к нашим сборам — это и семьи с детьми, и школьники, которые собирают канцелярию для своих сверстников, и студенты, и активные волонтеры, и общественные организации», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В рамках акции ведется сбор необходимых вещей для участников СВО и жителей новых регионов России. До 26 октября включительно все желающие могут принести гумпомощь в любой из пунктов сбора.

Все собранные вещи доставят в Региональный распределительный центр в Одинцово, а затем отправят на Донбасс.

В Подмосковье открыто 87 постоянных волонтерских пунктов сбора гумпомощи и 19 временных. Их полный список представлен на официальном сайте движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с участниками регионального отделения Движения Первых.