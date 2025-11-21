Волонтеры Подмосковья отправили в Донецк очередную партию гуманитарной помощи в рамках проекта «Доброе дело»

Волонтеры Подмосковья в рамках проекта «Доброе дело» отправили в Донецк очередную фуру с гуманитарной помощью. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Всего за три года мы вместе с волонтерами Подмосковья отправили более 8,5 тыс. тонн полезного груза», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Доставленную гумпомощь волонтеры адресно доставляли мирным жителям и участникам СВО.

Партию доставили в 16-ю городскую больницу Донецка. Там врачам передали медицинские трубки, перчатки, пеленки, а пациентам – соки, чай и сладости.

Также груз отвезли в Калининский территориальный центр, где передали подопечным продукты, медицинские принадлежности, средства личной гигиены.

Кроме того, партия помощи была доставлена координатору Нелли, которая заботится о более чем 200 семьях с детьми-инвалидами. В посылке — теплые вещи, постельное белье, продукты и средства личной гигиены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность волонтерам региона.