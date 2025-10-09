Волонтеры Подмосковья приняли участие в образовательном интенсиве по действиям в условиях ЧС
Спасатели рассказали волонтерам Подмосковья, как действовать в условиях ЧС
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Сто участников движения «Волонтеры Подмосковья» из 19 округов прошли образовательный интенсив по действиям в условиях ЧС. Мероприятие было организовано на базе Академии гражданской защиты МЧС России при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.
«Знания по первой помощи, пожарной безопасности и действиям в ЧС — это не просто теория, а реальный инструмент спасения для волонтеров при работе в экстремальных условиях. Благодаря этому интенсиву мы подготовим добровольцев, готовых к немедленному реагированию в любой чрезвычайной ситуации», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
Все участники были разделены на четыре группы и поочередно прошли четыре образовательных блока. Первый был посвящен оказанию первой помощи. Второй — способам транспортировки пострадавших. Третий — классификации пожаров и типам огнетушителей. Четвертый — общим принципам организации аварийно-спасательных работ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о росте числа заявлений на поступление в колледжи региона.