Волонтеры Подмосковья приняли участие в образовательном интенсиве по действиям в условиях ЧС

Сто участников движения «Волонтеры Подмосковья» из 19 округов прошли образовательный интенсив по действиям в условиях ЧС. Мероприятие было организовано на базе Академии гражданской защиты МЧС России при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Знания по первой помощи, пожарной безопасности и действиям в ЧС — это не просто теория, а реальный инструмент спасения для волонтеров при работе в экстремальных условиях. Благодаря этому интенсиву мы подготовим добровольцев, готовых к немедленному реагированию в любой чрезвычайной ситуации», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Все участники были разделены на четыре группы и поочередно прошли четыре образовательных блока. Первый был посвящен оказанию первой помощи. Второй — способам транспортировки пострадавших. Третий — классификации пожаров и типам огнетушителей. Четвертый — общим принципам организации аварийно-спасательных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о росте числа заявлений на поступление в колледжи региона.