«Волонтеры Подмосковья» в рамках акции «Доброе дело — нашим Защитникам» отправили 20 тонн гумпомощи

«Волонтеры Подмосковья» передали 20 тонн гумпомощи участникам спецоперации в рамках акции «Доброе дело — нашим Защитникам». Сбор проводился 5-8 февраля. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики.

«Жители приносили в пункты сбора гумпомощи вещи, которые нужны участникам СВО: зимнюю одежду и обмундирование, инструменты, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и многое другое. Кроме этого, военнослужащим передавали письма с теплыми словами поддержки», – сообщила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Акция проводится с 2023 года в рамках реализации крупного проекта «Доброе дело». Она приурочена к 23 февраля. В ее рамках можно сдать гумпомощь в любой из 86 пунктов сбора.

В целом в рамках проекта «Доброе дело» с начала спецоперации было отправлено более 10,2 тыс. тонн помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал оперативно предоставлять бойцам СВО меры поддержки.