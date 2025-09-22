Волонтеры Подольска отправили на передовую подавитель дронов
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Руководитель Подольского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Игорь Науменков передал гуманитарную помощь и подавитель дронов жене одного из бойцов.
Так, гумпомощь передали супруге бойца с позывным Куман. В его подразделении служат порядка 50 ребят из Подольска. В ближайшее время груз отправят на Купянское направление.
